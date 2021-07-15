5 نصائح لمنزل آمن دون حوادث كهربائية

يزيد وقوع الحوادث الناتجة عن مشكلات الكهرباء خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما يتسبب في أضرار وخسائر فادحة للمنازل والأشخاص، لذا قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من النصائح التي من شأنها أن تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية، نرصدها لكم في السطور التالية، للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، وهي كما يلي:

نصائح للحماية من الحوادث الكهربائية

1- لا تمرر الأسلاك تحت السجاد أو المفروشات لتفادي وقوع أي حريق.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

4- تأكد من أنّ الدوائر الموجودة قرب مصادر المياه مؤمّنة جيدا بقواطع أرضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

وفي سياق متصل، قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي، التي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك.

المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي

أوضح الجهاز بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك الكهربائي المناسب، وحماية أفراد أسرتك، كما يلي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- وجود زر حماية عمومي لتفادي زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

- أن تكون مقابس المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لها.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أنّ مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي يتم توصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء دون مشترك كهرباء.