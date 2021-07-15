عاجل.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، منذ قليل، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وفي السياق، دعا مستوطنون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى في الثامن عشر من يوليو المقبل، لمناسبة ما يسمى «خراب الهيكل».