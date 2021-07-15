وضع حجر أساس مستشفى طب وجراحة العيون والأنف والأذن بجامعة أسيوط

وضع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حجر الأساس للمستشفى الجامعي الجديد لطب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عبد الناصر عوض، رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمصمم المعماري للمشروع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على أهمية المشروع والذي يُعد أحدث الإضافات المنضمة حديثاً للمدينة الطبية، والتي تعد الصروح الطبية الأضخم في حجمها وإمكانياتها في صعيد مصر، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي الجديد من المقرر إقامتها على مساحة تقارب نحو 3 آلاف متر مربع، وتضم مبنى لمستشفى طب وجراحة العيون، وآخر للأنف والأذن والحنجرة، وتم تخصيص 10 ملايين جنيه مبدئياً من ميزانية العام المالي الجديد 2021 / 2022، وذلك لبدء بناء الأساسات والهيكل الخرساني للمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الحفناوي، أنه تم تصميم بناء المستشفى لتشمل الأقسام التشخيصية والعلاجية والجراحية والإقامة الداخلية، والتي من المقرر أن يصل ارتفاع المبنى إلى 5 طوابق إلى جانب طابقين آخرين للدور الأرضي والبدروم، مشيراً إلى أنه قام بتصميم المستشفى وفقاً لمعايير الجودة المعمارية الحديثة للمستشفيات وشروط مكافحة العدوى.