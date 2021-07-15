«الغرف التجارية» ترحب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية: تحمي الجميع

رحب أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بداية من العام المقبل، حيث تخدم المستهلك والبائع والدولة، لافتًا إلى أن المستهلك يمكنة الرجوع إلى البائع إذا كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وردها.

وأضاف «الوكيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفاتورة الإلكترونية ستكون بالنسبة للمستهلك بمثابة وسيلة للحفاظ على حقه في التعامل مع البائع، ووثيقة رسمية يحتفظ بها، وكذلك بالنسبة للبائع، وستكون آلية لتوضيح التاجر الرسمي والتاجر خارج المنظومة، كما ستساهم في أن تكون المحاسبة الضربيية أسهل للملتزمين.

ودعا «الوكيل» الحكومة إلى عدم محاسبة أصحاب الأنشطة غير الرسمية بأثر رجعي، وذلك لتشجيع انضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، قائلًا «عفا الله عما سلف».

من جانبه، اعتبر المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، الفاتورة الإلكترونية أمر تنظيمى إيجابي طالما يُطبق على الجميع، لافتاً إلى أن بعض الصناعات الصغيرة والأنشطة قد تواجه صعوبة في تطبيقها، لذا لابد من النظر إلى أصحاب هذه القطاعات بعين الاعتبار على النحو الذى يساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد صلاح خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ضرورة مخاطبة المجتمع التجاري بالكامل، لأنه بداية من العام المقبل سيتم تقديم الإقرار الضريبي عبر شبكة الإنترنت، وهناك أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر كالمحال التجارية والخضر والفاكهة والمخابز قد لا يعلم أصحابها بهذا المتغير، ومن ثم لابد من عقد عدة لقاءات للتعريف بأهمية هذه الفاتورة والتحول الرقمي للمجتمع.

وكان وزير المالية محمد معيط قد احتفى بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا في نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، والتي بدأت في 30 يونيو الماضي، بحضور الشركات التي أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.