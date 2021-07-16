مصادر: نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المتداول مسودة قديمة «عدلت»

أكدت مصادر كنسية عدم صحة ما يجري تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول مسودة قانون الأسرة للمسيحيين، الذي انتهت من إعداده وزارة العدل، وممثلي الكنائس المصرية.

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وأشارت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أن النسخة المتداولة لمشروع القانون، هي ما اتفقت عليه الكنائس في اجتماعاتها الخاصة، ورفعته إلى وزارة العدل والحكومة، قبل أن يجري تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الكنائس، وممثلي عدد من أجهزة الدولة داخل إدارة التشريع بوزارة العدل، منذ نهاية العام الماضي، التي عملت على تعديل تلك النسخة بالحذف والإضافة، حتى جرى الوصول لاتفاق نهائي، حول مواد مشروع القانون، الذي سيتم إرسال نسخ منه إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، لمناقشته وإبداء الملاحظات حول المشروع، ثم إرسال تلك الملاحظات إلى وزارة العدل، وعرضها على ممثلي الكنائس، للأخذ بها في المسودة التي سترفع بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس النواب.

وأضافت المصادر، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، من المقرر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني.

نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وقال هاني عزت، مؤسس حركة «منكوبي الأقباط»، إن تصريحات بعض المدعين، بأنهم مسؤولين عن الملف القبطي، تثير اللغط، وتهدد السلم العام القبطي، بخصوص قانون الأسرة للمسيحيين، لأنه حتى الآن، لم تصدر رسميا أي مسودة رسمية أو نهائية من وزارة العدل حول مشروع القانون.

ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد، بحسب المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إعداد مشروع القانون، فأنه تضمن بابا حول لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وقراراتها استرشادية للمحكمة في القضايا المعروضة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون بشكله النهائي تم إلغاء باب التبني منه الذي كانت الكنائس اقترحته في السابق.

كما اشتمل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في شكله النهائي على عدم ذكر أسماء الطوائف المسيحية الأخرى في مصر والتي لا تعترف بها الكنائس مثل (طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون).