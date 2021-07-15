شك في سلوكها.. الحكم بإعدام عامل قتل شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، لقيامه بإطلاق النار على شقيقته وقتلها لشكه في سلوكها، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 28 يونيو 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة «كفاية ع م»، ربة منزل بقرية أبو حزام بنجع حمادي، ملقاة أمام منزل أسرتها وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث «مجدي ع م»، شقيق المجني عليها، وذلك بعدما انتشرت شائعات حول سوء سلوك شقيقته، فقام بإطلاق النار عليها من بندقية آلي وقتلها ثم فر هاربا.

وجرى إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادي، بتهمة القتل العمد، والتي قضت اليوم بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.