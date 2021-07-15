البيئة والتضامن تشيدان بوحدات التدريب المتنقلة لرفع كفاءة الشباب

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، على هامش زيارتهم لمقر وزارة القوى العاملة، لتوقيع بروتوكول تعاون لتفعيل أسس التعاون بين الوزارات، لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات.

وأشادت الوزيرتان بفكرة الوحدات المتنقلة وجهد الوزارة في مجال التدريب ورفع كفاءة مستوى الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

واستعرض وزير القوى العاملة، مراحل تطوير تلك الوحدات والتي يبلغ عددها 27 وحدة في مختلف المحافظات، تعمل على تدريب الشباب في القرى والنجوع على 3 مهن، وهي: التفصيل والخياطة والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى استفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وقالت وزيرة التضامن، إنّ الوزارة التضامن على أتمّ الاستعداد للتعاون في توفير شنط المعدات للمتدربين في الوحدات المتنقلة، حتى يتمكنوا من بدء مشروع خاص بهم، وتحقيق نتيجة مثمرة للتدريب.