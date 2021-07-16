تفاصيل مقتل شقيقين على يد عمهما بسبب الميراث في كفر الشيخ

خلاف على الميراث تحول لجريمة قتل، راح ضحيتها شابين علي يد عمهما، في قرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، لتشهد القرية يوما مأساويا بعد ودع أهلها «زينة شبابها» بحسب وصفهم، وهما «عبد المجيد» الذي يبلغ من العمر 31 عامًا و«سيد» صاحب الـ27 عامًا.

قتل شقيقين على يد عمهما

تعود البداية إلى رحيل الجد، تاركا أرضا تحولت لمزارع سمكية يُديرها العم الأكبر، الذي كان يطمع في أن يستحوذ عليها لصالحه، بحسب دنيا أحمد عبد العزيز، شقيقة القتيلين، مؤكدة أن عمها امتنع عن إعطاء والدها وإخوتها حقهم في الأرض، وتوزيع الميراث بالعدل بينهم، لكنه رفض أن يجلس للاتفاق حتى بعد تدخل قسم الشرطة لفض هذا الخلاف بين الإخوة لكن تصاعد الأمر حتى وصل للقتل.

بندقية خرطوش

وتحكي الأخت صاحبة الـ23 عامًا، أن إخوتها ووالدها اتفقوا على الذهاب لعمها لطلب تحديد جلسة صلح بينهما، وتوزيع الميراث، لكنه لم يسمع لهم، وأسرع نحو بيته وأحضر بندقية خرطوش وسددها في إخوتها دون تردد، بعد أن انتزعت من قلبه مشاعر الإنسانية والرحمة: «أمي شافته وهو بياخد البندقية واتصلت على إخواتي وقالت لهم ارجعوا، قالوا: ده عمنا لا يمكن يأذين وغدر بيهم وقتلهم».

شقيقة المجني عليهما: «عمي غدر بإخواتي»

ولم تنه الجريمة عند هذا الحد، بل أمسك ابن عمها (الجاني) بالفأس، وسددها في رأس والدها حتى سقط على الأرض مغشى عليه، وظل محتجزًا في العناية المركزة لعدة أيام: «أبويا شاف ولاده بيموتوا قدام عينه واضرب واتهان على يد أخوه وابنه، وعمرنا ما كنا نتوقع إن عمي بالقسوة دي وهيهون عليه ولاد أخوه».

وبدموع الحسرة تتحدث الشقيقة الصغرى للشابان المتوفيان غير مصدقة ما حدث لهما يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري، ذلك اليوم المشؤوم الذي ودعت فيه شقيقيها: «كل واحد فيهم راح وسايب وراه ولاد ملهمش حد يربيهم».

وأكدت الفتاة أن الأخ الأكبر «عبد المجيد» له ثلاثة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 11 عام، ورحل «سيد» بعد أن رزقه الله بطفلته الأولى التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر: «عايزة حق إخواتي يرجع والقصاص ليهم علشان قلوبنا اتحرقت عليهم وبيوتنا ممكن تتخرب أكتر ما هي لو عمي وابنه مأخدوش جزائهم لأن عملنا حوالي 4 جلسات عرفية علشان نحل المشكلة ومتوثقة في قسم الشرطة وهو غدر بولاد أخوه وقتلهم».