أول منصة حكومية بالشرق الأوسط لإيجاد شريك حياة.. ما تطبيق «همدم»؟

أعلنت إيران هذا الأسبوع عن تطبيق «همدم» كمنصة حكومية رسمية للترغيب في الزواج وتيسيره، في سابقة تاريخية بمنطقة الشرق الأوسط، وفق ما أعلنته «بي بي سي».

ودشنت مؤسسة «تبيان» الثقافية الإيرانية التطبيق الجديد، في حضور رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وحجة الإسلام قمي، رئيس منظومة الدعاية الإسلامية.

ما هو تطبيق همدم؟

- تطبيق رسمي، مرخص من قبل الحكومة، وهو الأول من نوعه لتداول استشارات ونصائح عن الزواج ومنصة لتسهيل الزواج.

- يعمل التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي في إيجاد شريك الحياة المناسب، ويشترط أن يكون الباحث عن الزواج أعزب ويريد الزواج الدائم وأن يتزوج واحدة فقط.

- يقوم التطبيق بتعريف العائلات ببعضها، وذلك بإشراف مستشاري الخدمة، الذين سيرافقون ويتابعون الزوجين لمدة أربع سنوات بعد زواجهما.

- من المعروف أن القانون الإيراني يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج حتى لو كانت بالتراضي.

- وفقاً لتطبيق «همدم»، سيتعين على مستخدميه التحقق من هويتهم والخضوع لاختبار نفسي قبل البدء في البحث عن شريك.

وقالت الهيئة الوطنية للسجل المدني، إن ايران سجلت حوالي 307300 حالة زواج و99600 حالة طلاق بين مارس وديسمبر 2020، وفي عام 2008، كانت هناك حالة طلاق واحدة لكل ثماني زيجات، وفي غضون ذلك، انخفض النمو السكاني السنوي لإيران في عام 2020 إلى 1.29 في المئة.

ويعد أكثر من نصف سكان إيران تحت سن 35 عاماً، لذلك حذرت الحكومة من أن تصبح إيران واحدة من دول العالم التي تعاني من الشيخوخة في العقود الثلاثة المقبلة.

وفي مارس الماضي، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يفرض على الحكومة تقديم حوافز مالية للزواج وللأزواج الذين لديهم أكثر من طفلين، لكن مجلس «صيانة الدستور» لم يوافق عليه بعد وفقا لإذاعة «بي بي سي».