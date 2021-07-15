بدء المعاينة والتحقيق لمعرفة أسباب حريق فيصل

بدأت جهات التحقيق معاينة واستجواب ملاّك المحلات الواقعة أسفل عقار ميدان الساعة المحترق بشارع فيصل بالجيزة، حيث ورد بلاغ للإدارة العامة من شرطة النجدة بنشوب اشتعال بإحدى العقارات الكائنة دائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قيادات القطاع وعلى رأسهم اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، إلى محل البلاغ.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الاشتعال و حصره في مكانه، مما نتج عن الاشتعال احتراق بعض المحلات الملحقة بالعقار، و اختناق بعض الأشخاص.

ونقلت عدد من سيارات الإسعاف السكان المصابين بالاختناق إلى مستشفى الهرم ليخرجوا عقب تلقيهم الإسعافات الأولية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى فصل خدمات المرافق عن العقار كالكهرباء والغاز، و في وقت لاحق جرى ضبط مستأجري المحلات المشتعلة بالعقار، وبسؤالهم رجحوا أن سبب الاشتعال حدوث ماس كهربائي في معرض للسجاد، وحضرت لجنة من إدارة المباني الآيلة للسقوط والتي قررت إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء المعاينة.

النيران تشتعل في عقار ميدان الساعة والحماية المدنية تخلي العقار

وكان حريق هائل اندلع في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، أسفل إحدى البنايات بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل وتحديدًا في معرض للسجاد رغم إغلاق أبوابه وانتهاء يوم العمل به، وامتدت ألسنة اللهب إلى داخل بعض الشقق السكنية، وأتت على محتوياتها وهرع السكان إلى خارج العقار، بينما احتجزت النيران أسرتين في البناية المكونة من 12 طابقا.

وتمكّنت قوات الحماية المدنية في النهاية من إنقاذهم عبر ونش تابع لها كما جرى إخلاء العقار من جميع السكان، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ7 سيارات للسيطرة على الحريق من الامتداد إلى أماكن مجاورة ونجحت في إخماده تمامًا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.