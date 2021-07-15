انطلاق مؤتمر «حياة كريمة» بأغنية «الحكاية» لـ شيرين عبد الوهاب

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، حيث بدأت الفعاليات بعدد من الأغاني وعلى رأسها أغنية «الحكاية»، للفنانة شيرين عبد الوهاب.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وبدأت «حياة كريمة» كمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومي في بداية 2021، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.