عرض الفيلم التسجيلي «حياة كريمة.. بتتحقق» عن المبادرة بمؤتمرها الأول (فيديو)

عرض مؤتمر «حياة كريمة» فيلمًا تسجيليًا عن أعمال المبادرة الرئاسية، تحت عنوان «حياة كريمة.. بتتحقق»، حيث ظهر فيه العديد من الشباب المشاركين في المبادرة، حيث تحدثوا عن الأعمال والمشروعات التي تمت في قرى ومحافظات مصر، وفي الإسكندرية والفيوم، والقليوبية، والوادي الجديد، والغربية، وغيرها من المحافظات.

وشملت المشروعات إنشاء مدارس ومحطات رفع مياه، وتبطين ترع، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تنمية قرى الريف المصري.

وانطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، حيث بدأت الفعاليات بعدد من الأغاني وعلى رأسها أغنية أغنية «الحكاية»، للفنانة شيرين عبدالوهاب.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».