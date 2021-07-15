رئيس التحرير

محمود مسلم

معلومات عن مركز الخدمات المتكامل في قرى حياة كريمة: عددها 333

كتب:

فادية إيهاب
09:24 م | الخميس 15 يوليو 2021
مركز الخدمات المتكامل

مركز الخدمات المتكامل

مركز الخدمات المتكامل، مبنى يتواجد داخل كل قرية مستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، حيث يحوي بداخله مجموعة من الفروع المتضمنة الخدمات المختلفة، وهذا ما ركز عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري. 

تفاصيل مركز الخدمات المتكامل

وعن تفاصيل مركز الخدمات المتكامل ، الحامل اسم «مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر»، يتضمن سجل مدني، ومكتب للبريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومجمعات للخدمات الزراعية، وأخرى للخدمات الأمنية، وفي التوقيت ذاته، هناك تأكيد على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات، عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة. 

كما يتضمن «مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر»، فروع مكاتب تابعة لـ«التموين والشهر عقاري»، ووحدة شؤون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر. 

ونموذج مجمع خدمات المواطنين، صمم على مستوى جميع الوحدات المحلية، وعليه صمم 333 وحدة محلية بالمراكز المستهدف تطويرها، وفقا لما عرضه رئيس الوزارء، أما حول المستهدفات الرئيسية لمجمع خدمات المواطنين، فهي تجميع الخدمات في مكان واحد بشكل عصري، التسهيل على المواطن، على مستوى المواحدات المحلية، تقديم خدمات جديدة، دعم رقمنة الخدمات الحكومية. 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات «حياة كريمة»، موضحًا أن مجمع الخدمات الحكومية، سيعادل الوزارات الجديدة المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا: «الرئيس السيسي وجه بأنه لابد أن تكون كل مبانِ الحكومة محوكمة ومنظومة ذكية».

وتابع رئيس الوزراء: «بنعمل نموذج مصغر للحي الحكومي للعاصمة في كل وحدة محلية، وهيبقى عندنا مجمع خدمي لـ333 وحدة محلية تضم مكاتب البريد والشهر العقاري والسجل المدني والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومكتب التموين والمركز التكنولوجي».

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: نعاني من مشكلة في «كفاية المياه».. وسنحلها ضمن «حياة كريمة»

تعرف على طرق التبرع لمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء: 82% من قرى المرحلة الأولى في «حياة كريمة» دون صرف صحي

مدبولي: «حياة كريمة» تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لكل الشباب

مدبولي إنشاء 24 مستشفى و1374 وحدة صحية بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

مدبولي للرئيس السيسي: نعاهدك على إنهاء معاناة الريف المصري

مدبولي: إنشاء مجمع حرفي في كل وحدة محلية.. وفتح حسابات بنكية للفلاحين

"مدبولي": توصيل الغاز لـ4 ملايين وحدة سكنية في أولى مراحل «حياة كريمة»