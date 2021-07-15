أحد المشاركين بمؤتمر «حياة كريمة»: عدد المتطوعين بالمبادرة 21 ألفا

قال أحد المشاركين في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، إن البداية كانت في يناير 2019، عند إطلاق المبادرة التي عملت فيها الدولة بكل مؤسساتها ورجال الأعمال أيضا، والمصريون الذين شاركوا في تمويل المشروع ولو بجزء بسيط.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «الحلم كل يوم بيكبر»، ولذلك جرى تأسيس مؤسسة تنموية فتحت الباب أمام كل مؤسسات مصر للمشاركة في المشروع، وبعد سنة واحدة وصل عدد المتطوعين إلى 21 ألف متطوع، موضحا أنهم كانوا يريدون كل الشباب المصري للمشاركة في المشروع.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

هذا، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».