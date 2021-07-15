«حياة كريمة» بأسوان: 7 ملايين جنيه تكلفة تطوير 275 منزلاً بوادي النقرة

استعرض محمد صلاح منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان، جهود المبادرة في قرية وادي النقرة في مركز نصر النوبة في المحافظة، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وقال، إن عدد سكان القرية 18 ألف نسمة، وجار تنفيذ 7 مشروعات بالقرى، منها بقطاع الصرف الصحي، وجرى تغيير شبكات مياه الشرب وصيانتها، كما جرى الانتهاء من بناء مدرسة الحكمة، وهي مدرسة تعليم أساسي، وجار بناء مدرسة الكرامة الثانوية التجارية.

وأضاف: «وبالنسبة للمشروعات الصحية، فقد تم إحلال وتجديد مدرسة الكرامة، ضمن مشروع التأمين الصحي، وجرى البدء في إنشاء مجمع خدمي».

وتابع: «في مجال مشروع سكن كريم، جرى تنفيذه من خلال جمعية التطوير والتنمية بعدد 275 منزلا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث تم التأهيل بـ34 ألف جنيه، والتعريش بـ16 ألف جنيه، كما جرى فرش 20 منزلا بمشتملاته للأرامل والمطلقات».

وأردف: «وفي مارس الماضي، جرى الانتهاء من رصد 398 منزلا لتنفيذها خلال المرحلة الحالية، كما تم تدريب الفلاحين على أساليب الري الحديثة، لإيجاد حياة كريمة لهم».