حكاية درع «البصمة».. كرم به السيسي أعضاء المشروع القومي لحياة كريمة

تزامنا مع حفل المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، على استاد القاهرة الدولي، لم ينس الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم المشاركين ضمن المشروع القومي حياة كريمة، خلال احتفالية المبادرة، اليوم الخميس، ليوضح مدى تقدير الدولة لهؤلاء، ومراعاة جهدهم الذي بذلوه، في سبيل إنجاح المبادرة، ووصولها للأسر الأكثر احتياجا.

«حاولنا نبين ولو جزء بسيط من المجهود المبذول في حياة كريمة، جهد وعمل ومشقة وتحدٍ لظروف صعبة، واقتحام لمشكلات بقالها سنين كتير».. هكذا تحدثت المذيعة نانسي نور، عن المشاركين في مشروعات حياة كريمة، قبل أن تطلب من الرئيس السيسي، التواجد على المنصة، من أجل إعطائهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير.

سر «درع البصمة» الذي أهداه السيسي للمشاركين في مشروعات حياة كريمة

على الفور صعد الرئيس إلى المنصة، عقب انتهاء الإعلامية من تقديم المكرمين قائلة: «بيقف وراء كل المشاهد دي آلاف من الأبطال، اللي بيقفوا ورا هدف واحد من العمل، والمتطوعون جمعتهم صفة واحدة، أنهم مصريون، بيحبوا بلدهم، ويستحقوا التكريم، لذا يكرمهم اليوم الرئيس السيسي»، لكن المفاجأة كانت في شكل الدرع ذاته.

على شكل «بصمة» جاء الدرع المهدى إلى المشاركين في مشروعات حياة كريمة، وذلك إبرازا للبصمة المجتمعية التي تركها هؤلاء في المجتمع، بمساعدتهم للأسر الفقيرة، والأشخاص الذين ليس لهم حول ولا قوة، فاستحقوا أن يستلموا درعا على شكل بصمة، تلك البصمة الذين رحلوا وتركوها بداخل كل فرد، تلقى خدمة من خلالهم.

من خلف «درع البصمة» الذي يحمل اللون الذهبي، ظهرت شهادة تقدير من رئاسة الجمهورية مدون عليها اسم الفائز، مع ذكر اسمه ومصافحة الرئيس السيسي، وهو ما أسعد المكرمين بشكل كبير، وسط تصفيق حار من الحضور لهم.

مؤتمر حياة كريمة على استاد القاهرة

وبدأت فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.