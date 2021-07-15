السيسي عن أزمة السد الإثيوبي للمصريين: إنتوا أمنتوني وهقول يارب يعينني على الأمانة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق المصريين بشأن ملف المياه، وأزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن هذا أمر هام ويشغل بال كافة المصريين، موجها كلامه للحضور «اسمعوني كويس، وأنا قلت قبل كده لكل المصريين القلق ده قلق مشروع، وخليني أكلمكم بهدوء وبدون انفعال عن الحكاية باختصار شديد».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في إستاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن مصر كانت تتعامل مع كافة قضاياها بعقل راشد وتخطيط عميق، «عمرنا أبدا ما عيشنا الوهم، ولا حاولنا أبدا إننا نقدمه ليكم، وعمرنا أبدا بفضل الله ما حاولنا ندغدغ مشاعر الناس أبدا، ومش هيحصل».

وأوضح أن القلق الذي يشعر به الكثير من المواطنين خصوصا المياه هو قلق مشروع، «اللي أنا بقولهولكم ده كلام مهم جدا لازم تسمعوه، مش إنتوا أمنتوني عليها، وهقول يارب يعينني على هذه الأمانة».

وتابع: «لما أتكلمنا في الموضوع ده مع الإثيوبيين والسودانين، كنا دايما بنتكلم إننا نخلي نهر النيل نهر للشراكة والخير لينا كلنا، وقولنا وأكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا عايزينه للكل، وقولنا الكلام ده في جميع المناسبات، وقولنا لو زي ما بتقولوا إن السد هيوفرلكم التنمية من خلال توليد الكهرباء إحنا معاكم، ومستعدين نتعاون معاكم في كل شئ يؤدي إلى رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني، جنبا إلى جنب مع الشعب المصري، وده كان كلامنا وتوجهنا».

وواصل: «أنا عايز أقولكم على حاجة، إذا كان عندنا ثقة في الله ثم أنفسنا، فإحنا أبدا نتصور إن الهدم والتخريب والتدمير استثناء، والتعمير والبناء هو الأصل، وكان كلامنا أننا مستعدين لده، ننقل خبرات ونتعاون في مشاريع الكهرباء والتعاون الزراعي وكل شئ، ولدينا في مصر قدرات مختلفة متاحة، مش بس لأشقائنا في إثيوبيا والسودان، ولكن لكل أشقائنا في القارة الأفريقية بشرط إن محدش يقرب من مياه مصر».