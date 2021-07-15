السيسي مطمئنا المصريين: «والله العظيم كنت دائما صادق ومخلص معاكم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يطمئن المصريين، حيث إن كل الأمور تسير في نصابها الطبيعي، وتمضي بخير وسلام وأمان، «مش هقول ماتسمعوش كلام حد، ولكنا أنا والله العظيم كنت دائما صادق وأمين وشريف ومخلص معكم، ومازلت على العهد».

وطالب «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، المواطنين بعدم الانصياع للأخبار الكاذبة التي يرددها البعض في كثير من القضايا، «أنا بتوجه لله بالشكر وأطلب منه أنه يساعدنا كما ساعدتنا دائما، لك الشكر والحمد يارب، لك الشكر والحمد يارب، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».