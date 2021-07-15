«المساس بأمن مصر خط أحمر».. 20 رسالة مهمة للرئيس السيسي في احتفالية حياة كريمة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين، الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» أبرز 20 تصريحا للرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول، وذلك في النقاط التالية:

1- حلمت بتغيير الأوضاع في المناطق التي تشهد ظروفا صعبة.

2 - أسعد بوجودي في وسط رموز الشعب المصري.

3 - إنني ومعي الجيش المصري كان انحيازنا مطلقا لإرادة هذا الشعب العظيم.

4 - لم أخش غير الله ولم أسع إلا من خلال العمل.. والشعب المصري أثبت أن عبقريته راسخة.

5 - واجهنا موجة إرهاب عاتية واقتحمنا أزمات ومشكلات اقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

6 - دشنا العديد من المشروعات وشبكة الطرق.

7 - موازنة المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري تتخطى 700 مليار جنيه.

8 - المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري هو تدشين للجمهورية الجديدة.

9 - مصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين.

10- أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري لما بذله من جهود سعيا للبناء والتطوير.

11- أشكر الجيش والشرطة على ما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن.

12- أجدد العهد بالعمل من أجل هذا الوطن وصالحه.

13- مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.

14- المساس بأمن مصر القومي خط أحمر شاء من شاء وأبى من أبى.

15- ممارسة الحكمة والسلام لا يعني أي شكل من الأشكال السماح بمقدرات هذا الوطن، والذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه.

16- لدينا في سبيل الحفاظ على أمن مصر القومي خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف.

17 - الأحلام لا تسقط بالتقادم، وأؤكد لكم أن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل، وإن حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم.

18- نتعامل مع كل قضايانا بتخطيط عميق، ونسعى لجعل نهر النيل نهرا للشراكة والخير.

19 - أكدنا دائما استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية، وتحركنا في مجلس الأمن هدف إلى وضع قضية السد الإثيوبي، على أجندة المجتمع الدولي، وطالبنا باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا.

20 - لا يليق بنا أن نقلق «متقلقوش من حاجة وعيشوا حياتكم»