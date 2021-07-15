«جبالي» لـ«رئيس مجلس الأمة الكويتي»: نتطلع لتعزيز التعاون

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رغبته فى تعزيز ‏التعاون مع برلمان الكويت، والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية، خدمةً للقضايا العربية. وأضاف «جبالى»، خلال استقباله مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة ‏الكويتى، أن العلاقات بين البلدين تاريخية تُثرى التعاون الراسخ وتؤكد الأخوة بين الدولتين. وعبّر «الغانم» عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التى لاقاها منذ بدء الزيارة، مقدماً ‏التهنئة إلى «جبالى» على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً ‏إلى أن الدماء المصرية والكويتية امتزجت تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين.‏

وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً أكدا فيه عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية فى جميع المجالات، وعلى جميع الأصعدة، خاصة على ‏الصعيد البرلمانى.‏

على صعيد آخر استقبل «جبالى» وفداً شبابياً من مصر وقبرص واليونان، أمس، فى إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وسفيرى قبرص واليونان بالقاهرة.

وأكد رئيس «النواب» للوفد الشبابى أن مصر وقبرص واليونان تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً مشتركاً يشهد عليه التناغم الإيجابى بين شعوبنا عبر التاريخ، مشيراً إلى أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من المبادرة إنما يمثل دلالة مهمة على دور الشباب فى تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة، وأن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مختلف التحديات، داعياً الشباب إلى إثراء رؤاهم المشتركة حيال مختلف القضايا التى تواجه البلدان الثلاثة، متمنياً لهم التوفيق والسداد. وأكدت «نبيلة» حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية للاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب فى العمل السياسى.