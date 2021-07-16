الفيضانات في ألمانيا.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 58 قتيلا

ارتفع إجمالي قتلى الفيضانات في ألمانيا إلى 58 شخصًا، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، العثور على جثث تسع ضحايا جُدد خلال الفيضانات.

ونقلت قناة SWR التلفزيونية عن روجر ليفينز وزير داخلية راينلاند بالاتينات، قوله: ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من العثور عن تسعة ضحايا آخرين.

وأضاف أن نتيجة الكارثة الطبيعية، «الممثلة في الفيضانات في ألمانيا»، لقي ما لا يقل عن 58 شخصًا حتفهم، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي الروسية.

سبب الفيضانات في ألمانيا

وأعلنت السلطات الألمانية في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 44 شخصًا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون، اليوم الخميس، جراء الفيضانات في ألمانيا، التي تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا.

وتسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها، لتتسبب في الفيضانات بألمانيا التي اجتاحت المنازل وغمرت الأقبية، حسبما ذكر موقع دويتشه فيله.

وقالت الشرطة إن 18 لقوا حتفهم فيما اعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفايلر، التي تشتهر بكروم العنب في ولاية راينلاند بفالز، بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.

وقالت السلطات إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أويسكيرشن جنوبي مدينة بون.

الفيضانات في ألمانيا تسبب أسوأ خسارة جماعية منذ سنوات

وتسببت الموجة الحالية من الفيضانات في ألمانيا في أسوأ خسارة جماعية للأرواح في ألمانيا منذ سنوات، ففي عام 2002 أدت الفيضانات إلى مقتل 21 شخصًا في شرق ألمانيا وأكثر من 100 في منطقة وسط أوروبا الأوسع.

وأعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الكارثة، وأضافت: «تعاطفي مع ذوي الضحايا والمفقودين، وأتوجه بالشكر من كل قلبي للمساعدين الدؤوبين ولقوات الإنقاذ».