السناتور الجمهوري تيد كرزو يقدم مشروع قانون لمعاقبة مرشد إيران ورئيسها

قدم السناتور الأمريكي الجمهوري، تيد كروز، مشروع قانون لمعاقبة المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس إيران، إبراهيم رئيسي.

وأضاف كروز: «فخور بتقديم هذا المشروع لضمان فرض عقوبات حقيقية على نظام إيران»، مشيرا إلى أن «يجب أن نُخضع خامنئي ورئيسي لقوة العقوبات الأمريكية».

وتابع كروز قائلا، إن خامنئي يستخدم العنف والفساد ليراكم الثروات المسروقة من الشعب الإيراني.

السناتور الجمهوري: لابد من احتواء الأنشطة الشريرة لنظام إيران

وقال كروز، إنه لا بد من احتواء الأنشطة الشريرة لنظام إيران، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى للتخلي عما تبقى للولايات المتحدة من وسائل ضغط على إيران.

من جانبها، ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن مشروع معاقبة خامنئي يحظى بدعم ماركو روبيو وتوم كوتن وليندسي جراهام وآخرين.

وكان مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وجهوا رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، عبروا فيها عن قلقهم من سجل الرئيس الإيراني المنتخب «إبراهيم رئيسي»، في ما يخص ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مشرعون أمريكيون: انتخابات إيران الأخيرة شهدت إقبالا هو الأقل منذ عام 1979

وأشار المشرعون، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في إيران شهدت إقبالا هو الأقل منذ عام 1979، واعتبر المشرعون الأمريكيون، ذلك تأكيدا على عدم قبول الشعب الإيراني للنظام الحاكم في إيران.

واتهم المشرعون، «رئيسي» والمقربون منه بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد المعارضة السياسية الإيرانية، والصحفيين، وكل من يعارضه، وطالب المشرعون الأمريكيون، بضرورة فتح تحقيق دولي تشارك فيه الولايات المتحدة حول جرائم قتل خارج حدود القانون حدثت عام 1988 لمعارضين إيرانيين.

وشدد المشرعون، على أن مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب الإيراني في كفاحه لتأسيس دولة إيرانية ديمقراطية وعلمانية وخالية من السلاح النووي.