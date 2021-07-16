مقتل ضابط شرطة في حادث إطلاق نار في «تكساس» الأمريكية

قتل ضابط شرطة وأصيب 3 آخرين، جراء إطلاق نار من قبل شخص تحصن في منزل بمنطقة «ليفيلاند» في مقاطعة هوكلي بولاية تكساس في شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته قناة «العربية».

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة طلبت من سكان المنطقة البقاء في المنازل وعدم مغادرتها، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمنزل على إثر إطلاق النار العشوائي من قبل الشخص المتحصن في المنزل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» يصل إلى منطقة الحادث

ونقلت وسائل الإعلام، عن بلدية المنطقة في بيان، أن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» وصل إلى منطقة الحادث، موضحة أن الشخص ما زال يقوم بإطلاق المزيد من العيارات النارية باتجاهات متعددة بين الوقت والآخر.

وقررت بلدية المنطقة، إغلاق مستشفى ليفيلاند لقربه من مكان وقوع الحدث كإجراء احترازي.

وفي 9 أبريل الماضي، قتل شخص وأصيب 4 آخرين على الأقل، في إطلاق نار بمدينة بريان شرقي تكساس، فيما ألقت الشرطة الأمريكية في ذلك الوقت على شخص مشتبه به.

وتعرض شرطي لإصابة بالرصاص أثناء مطاردة المشتبه به، فيما قال قائد شرطة بريان، إيريك بوسكي، إن أحد الضحايا أعلن عن وفاته في مكان الحادث، فيما نقل 4 مصابين إلى مستشفى قريب وهم في حالة حرجة، بينما تعرض شخص سادس لنوبة ربو.

وأوضح بوسكي، أن إطلاق النار وقع في شركة، ومن المعتقد أن المشتبه به من العاملين بها، فيما أشار المتحدث باسم دائرة الشرطة في بريان اللفتنانت جايسون جيمس، في مقابلة هاتفية بثتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أنه كان هناك الكثير من الموظفين داخل الشركة عند وقوع إطلاق النار.