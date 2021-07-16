شوقي ينشر نصائح حول «القراءة».. وتوجيهات لمدرسي الكيمياء

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المنشورات حول الثانوية العامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر شوقي محتوى لمعلمي الكيمياء في الصف الثالث الثانوي، على منصة «نجوى» التي تقدم محتوى تفاعليا وخططا للدروس وأسئلة وفيديوهات ونصوصا لتساعد في تحضير الطلاب للامتحانات.

كما نشر 5 خطوات تساعدك على جعل القراءة عادة يومية، وكتب: «سألنا قراء قدامى أن يرشحوا لنا نصائح للقراء الجدد».

ووضع شوقي 5 نصائح مطالبا الطلاب والأهالي باستخدام أيها للقراءة وهي:

1- اتفق مع صديق على القراءة سويا، لتشجعا بعضكما البعض.

2- اختر رواية خاصة بفيلم تحبه.

3- احمل كتابا صغيرا معك أينما تذهب لقراءته في أوقات الفراغ.

4- اقرأ ولو لدقائق معدودة قبل النوم.

5- اقرأ في المواصلات.

وطلب من المتابعين «اكتب لنا في تعليق ما هي النصيحة التي ستجربها هذا الأسبوع»، مختتمًا بوسم «في القراءة حياة».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين دون إجازة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الامتحانات ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا على أنه جرى رصد 115 حالة غش في أول أسبوع من بدء أعمال الامتحانات، منوها أن جميعها جرى تحويلها للنيابة العامة.