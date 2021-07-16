إصابة 30 سجينا جراء أعمال شغب في مركز احتجاز بـ«لوس أنجلوس»

وقعت أعمال شغب في مركز احتجاز «بيتشيس بكاستيك»، أحد سجون «لوس أنجلوس» جنوب غربي ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن إصابة 30 سجينا واثنين من أفراد السجن بعد ظهر أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويقع «بيتشيس بكاستيك»، الذي يُشار إليه عادة باسم «سجن وايسايد»، في مدينة سانتا كلاريتا على بعد 63 كيلومتر شمال شرقي وسط مدينة لوس أنجلوس، وتديره إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، وهو مصمم لاستيعاب نحو 8600 سجين من الذكور في 4 مرافق منفصلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت صحيفة «سانتا كلاريتا فالي سيجنال» المحلية على موقعها الرسمي أن إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس تلقت مكالمة في الساعة الـ03:11 عصرا بالتوقيت المحلي على عنوان السجن وأرسلت عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن المتحدث باسم إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، مارفن ليم، قوله إن القتال الكبير الذي شارك فيه أفراد أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا ولم يتضح ما إذا كان أفراد إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس تورطوا أو أصيبوا في هذه المشاجرة الجماعية.

نواب مأمور السجن والسجناء تورطوا في هذه المشاجرة

من جانبه، أشار نائب المأمور، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لقائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، شون دوبوسكي، إلى أنه لا يمكنه تأكيد عدد الإصابات، موضحا أن كلا من نواب مأمور السجن والسجناء قد تورطوا في هذه المشاجرة.

ونشرت الصحيفة الامريكية، صورة أظهرت العشرات من نواب المأمور السابقين وهم متجمعون في ساحة انتظار السيارات بمركز احتجاز بيتشيس في أعقاب أعمال الشغب.