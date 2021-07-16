مصرع ما لا يقل عن 23 شخصًا في حادث مروري بساحل العاج

لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون بجروح، في حادث مروري في ساحل العاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الحادث وقع نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان

وقالت صحيفة«فرترنيت ماتين» المحلية، إن الحادث وقع نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة، على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان، أكبر مدن البلاد.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم مستشفى في مدينة بودو: «ومن بين المصابين، تم نقل إلى المستشفى 16 شخصا بينهم خمسة أطفال، ويوجد في حالة غيبوبة حاليا، ثلاثة من البالغين».

وفي سياق متصل، ذكر شهود عيان، أن الحادث نتج عن انفجار إطار الحافلة الصغيرة.