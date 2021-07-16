بعد هولندا..برلمان بلجيكا يصادق: مذبحة الأيزيديين بالعراق إبادة جماعية

صنف برلمان بلجيكا، مذبحة الأيزيديين على أيدي عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، جريمة إبادة جماعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت شبكة «رووداو» الإعلامية، إن 139 نائبا في البرلمان البلجيكي من أصل 150، صوتوا لصالح القرار، موضحة أن «لجنة العلاقات الخارجية» في البرلمان البلجيكي سلمت مسودة مشروع القانون المذكور للبرلمان، أمس الاول الأربعاء، وتم التصويت عليه أمس الخميس.

وبموجب القانون تقع على الحكومة البلجيكية مهام بينها مساندة حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق، لتعود سنجار لأهلها وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت بيانات «مكتب تحرير المختطفين الأيزيديين»، إلى أنه تم تحرير 3545 شخصا من 6417 مختطفا من الأيزيديين في الفترة بين أغسطس 2014 ومايو 2021، بينهم 1205 نساء و339 رجلا و45 طفلة و956 طفلا، فيما لا يزال مصير 2768 أخرين مجهولا حتى الآن.

وكان البرلمان الهولندي عرف قبل أكثر من أسبوع عمليات القتل الجماعية التي ارتكبت بحق الأيزيديين في العراق بأنها إبادة جماعية.

وفي مطلع أغسطس 2014، هاجم عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، مدينة سنجار الواقعة شمال العراق، وأطرافها، ونفذوا حملة قتل جماعية كبرى فيها.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أكد في وقت سابق، ضرورة تطبيق قانون الناجيات من الأيزيديات وباقي المكونات لضمان حقوق الضحايا، وتعويض المتضررات من الإرهاب ماديا ومعنويا.

وصادق صالح، على قانون «الناجيات الأيزيديات»، الذي أقره البرلمان العراقي في مارس الماضي في بغداد، وأصدر القانون بهدف إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة «داعش»، وتعويضهن معنويا وماديا، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.

وشملت بنود القانون التعويض المادي والمعنوي، واعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون من أطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية، وغير ذلك من أشكال الدعم والإسناد.