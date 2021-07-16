نائب القليوبية عن خطاب السيسي في حفل «حياة كريمة»: قائد قوي وحكيم

قال الدكتور سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الواحد والعشرين الحقيقي مشيرا إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل العديد من الرسائل الهامة للداخل والخارج، مؤكدا وجود قائد قوي حكيم سيعبر بمصر لبر الأمان ويحفاظ على أمنها القومي من أي مخاطر وتهديدات وتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين وهو ما يعتبر تطبيقا حقيقيا لحقوق الإنسان.

حجازي: خطاب الرئيس في إحتفالية حياة كريمة أثلج صدور الشعب المصري

وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفالية مبادرة حياة كريمة أثلج صدور الشعب المصري ومحت المخاوف من القلوب وأزاحت الهموم وطمأنت البال الذى انشغل طوال الفترة الماضية والحالية بموضوع بناء سد النهضة الإثيوبى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السيسي أصبح رئيسا بإرادة الشعب المصري ونحن كأبناء هذا الوطن نفوض الرئيس المنتخب بالإرادة الشعبية في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تخص الدولة مؤكدا ثقة الشعب في القيادة السياسية والجيش المصري والقائد الأعلي للقوات المسلحة فهم يدركون جيدا حماية وطنهم والحفاظ على تراب هذه الدولة.

حجازي: السيسي غيّر الواقع في 7 سنوات بالتطوير والإصلاح

واستطرد النائب أن الرئيس السيسي غيّر الواقع في 7 سنوات إلى التطوير والإصلاح والنهوض بالاقتصاد المصري في تلك المرحلة مؤكدا أنه رغم الموجهة والتحديات والعوائق، نشاهد رئيس يعمل بيد من حديد من أجل تحقيق مستقبل أفضل للوصول للجمهورية الجديدة مطالبا أبناء الشعب بعدم الإنسياق وراء الشائعات المزيفة.

«حجازي»: مصر تمتلك ادوات سياسية وقوة عسكرية واقتصادية لحماية مقدرات الشعب

وأوضح أن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا وأننا نتعامل مع كل قضايانا بتخطيط عميق، مؤكدا ان التنمية لم تقتصر علي تطوير الريف المصري فقط، بل هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطن المصري واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات من اجل التنمية وتطوير القرى والنجوع.