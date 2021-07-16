10 معلومات عن المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة قبل افتتاحها بأيام

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، فقرة في المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة، صباح اليوم الجمعة، حيث سلط الضوء على تفاصيل المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة.

واستضاف البرنامج والذي يقدمه الإعلاميان هدير أبو زيد وأحمد عبد الصمد، المهندس دكتور أحمد عمر، المدير القائم على المدينة الترفيهية والأبراج الترفيهية المطلة عليها بالعلمين الجديدة، لكشف تفاصيل المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة.

وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن»، 10 معلومات عن المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة، وذلك في النقاط التالية:

1- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة ممتدة بطول 1 كم وعرض 300 متر.

2- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة بها أكثر من 46 مبنى تشمل جميع الأنشطة، فيها صالة جيم ومناطق مطاعم ومناطق ترفيهية وأفرع بنوك.

3- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة تطل على ساحل البحر المتوسط وهي منطقة خضراء.

4- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة هي امتدادا لأبراج العلمين التي تعتبر أكبر أبراج على ساحل البحر المتوسط.

5- المنطقة الترفيهية مفتوحة لكل المتواجدين بالساحل الشمالي، وليست قاصرة على قاطني الأبراج.

6- خلال يومين أو 3 أيام سيجرى افتتاح المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة بشكل جزئي للجمهور، بواقع الثلث.

7- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة تصبح نابضة بالحياة طوال أيام العام.

8- مدينة العلمين الجديدة إحدى أهم مشروعات الجمهورية الجديدة، التي تستهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين.

9- تم بأيادٍ مصرية، وكُتب عليه صُنع في مصر.

10- المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة إحدى أهم المشروعات بالمدينة.

وتناولت حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وأحمد عبد الصمد، اليوم، آخر المستجدات من داخل مدينة العلمين الجديدة، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة امتدت لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.