كمسري «قطار منوف» ينفي الاعتداء على راكب: «حافظت عليه عشان عياط بنته»

روى حامد الهلباوي، كمسري قطار منوف، تفاصيل واقعة الاعتداء على مواطن، قائلا إنه أثناء فرز القطار خلال رحلته من منوف في اتجاه طنطا تلاحظ وجود راكب بحوزته تذكرة من شبرا وتنتهي في منوف، «قولتله وريلي التذكرة ولما شوفتتها قولتله دي آخرها منوف، فقالي إيه المطلوب؟ قولتله 21 جنيه، فقالي مش هينفع أديلك 21 جنيه.. دي خطوتين، فقولتله دي تعليمات أنا بنفذها، رد عليا وقال أنا معايا فلوس بس مش دافع ومفيش بطاقات واللي أنت عاوزه أعمله».

وأضاف خلال فيديو بث مباشر لجريدة «الوطن»: «الراكب قالي أنا ممكن أرميلك نفسي من القطر، ومفيش حد اعتدى عليه، وفيه محامية كانت في القطر عاوزة تعرف الموضوع وقالتالي إننا معندناش رحمة وإن الوزارة فاشلة، وكانت عاوزة تهرب الراكب مني».

وتابع: «وعشان عياط البنت الصغيرة أنا حافظت على الراكب وقولتله مش هتنزل حتى لو هتضربني وده خوفا على البنت الصغيرة، لو أبوها جراله حاجة هتبقى يتيمة، أنا حافظت على الراكب، وحجزت عليه وقولتله مش هتنزل مش هتنزل».

وواصل: «معالي الوزير مأكد سلامة الراكب في الأول وحسن المعاملة معاه وتحصيل أجرة الهيئة».