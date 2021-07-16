سائق توك توك يعتدي جنسيا على طفلة داخل مقابر طنطا

تعدى سائق «توك توك»، بالغربية، جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، داخل المقابر، وجرى إلقاء القبض على المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان حالتها.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يتضمن ورود بلاغا من «عبد الحميد.ع»، عامل، يقيم بدائرة القسم، يتهم فيه «محمد . ر»، 32 عاما، سائق توك توك، باستدراج ابنته «س»، 8 سنوات، داخل المقابر والتعدي عليها جنسيا.

وأوضح في بلاغه الذي حمل رقم 5323 قسم ثان طنطا، أنه ترك منزل الزوجية منذ 3 أشهر بسبب خلافات مع زوجته، وطلب منها مساء يوم الواقعة إرسال طفليه مع المتهم الذي يعمل سائق توك توك، وكان ذلك في الساعة 11 مساء، بهدف المبيت معه، وأنه جاء بهما بعد أكثر من 3 ساعات، وبرر سبب التأخير أن زوجته طلبت منه شراء أدوية وطلبات لها قبل الذهاب بالطفلين.

في اليوم التالي عاد الطفلان إلى منزل والدتهما التي أخبرته بوجود إصابات بظهر الطفلة، وبسؤالها أخبرتها أن سائق التوةك توك توقف أمام المقابر وترك شقيقها داخل التوك توك ثم استدراجها، وقيدها بالحبال، وضربها على ظهرها، وقام بالاعتداء عليها جنسياً.

من جانبها تمكنت مباحث قسم شرطة ثان طنطا، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وجرى إحالة الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.