ضبط 36 طن فسيخ ودواجن وأعلاف فاسدة في كفر الشيخ

ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، 36 طنًا من الدواجن والأسماك والدقيق والأعلاف غير الصالحة للاستخدام، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر لأصحابها، في إطار الحملات التي تنفذها مباحث التموين على الأسواق والمحال قبل عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط 4 أطنان أسماك مملحة «فسيخ» معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، و4 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وجرى ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع الأسماك المملحة بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وجرى ضبط 5.1 أطنان دواجن ومقطعاتها معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحيازة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص، وضبط 2.5 طن أسماك مجمدة ماكريل معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية بحيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وضبط 4.5 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء بحيازة مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بكفر الشيخ.

وتمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ، من ضبط 16 طن أعلاف حيوانية منتج نهائي، معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، و4 آلاف لتر مواد بترولية سولار تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية، بحيازة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.