علماء: قرار رئيس الوزراء البريطاني بشأن رفع قيود كورونا خطر على العالم

حثّ عدد من العلماء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على إعادة النظر بشكل عاجل في خطتها لإنهاء قيود كورونا في إنجلترا يوم الاثنين، محذرين من أن هذه الخطوة تشكل «خطرًا على العالم»، وفقًا لصحيفة ذا اندبندنت البريطانية.

وأدان أكثر من 1200 عالم من جميع أنحاء العالم قرار رئيس الوزراء المضي قدمًا فيما يسمى بيوم الحرية في 19 يوليو ، ووصفوه بأنه «غير علمي وغير أخلاقي».

عقد قمة طارئة

وعقد بعض الخبراء قمة طارئة، اليوم الجمعة، محذرين من أن سياسة الحكومة البريطانية لإنهاء القيود القانونية على التباعد الاجتماعي والأقنعة ترقي إلى مفهوم «مناعة القطيع من خلال العدوى الجماعية»، وهو نشر الوباء بين كل السكان لينجو من ينجو ويكون لديه مناعة.

ودقّ المستشارون الحكوميون الرسميون لنيوزيلندا وإسرائيل وإيطاليا جميعهم ناقوس الخطر بشأن استراتيجية حكومة المملكة المتحدة.

مجموعة العلماء الذين وقعوا جميعًا على رسالة تحذيرية من إعادة الفتح يخشون أن إعادة فتح البلاد الأسبوع المقبل في إنجلترا ستسمح لمتغير دلتا الجديد بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال البروفيسور مايكل بيكر، عضو مجموعة كوفيد الاستشارية التابعة للحكومة النيوزيلندية، إن زملائه «مندهشون» و«مذهولون» لأن المملكة المتحدة قررت رفع القيود عندما كان انتقال الفيروس يتزايد بسرعة كبيرة في البلاد.

نهج مناعة القطيع

وزعم البروفيسور بيكر، أن المملكة المتحدة بدأت في مواجهة الوباء «بنهج مناعة القطيع»، وقد تم تحديده بسرعة على أنه غير مقبول: «يبدو الآن ، بشكل غريب، أن المملكة المتحدة ستعود إلى هذا النهج».

بينما قال البروفيسور ستيفن دوكيت، وزير الصحة الأسترالي السابق، إن المملكة المتحدة والحكومات الأخرى يجب أن تتأكد من أن انتقال العدوى تحت السيطرة، وأن السكان محميون من خلال التطعيم قبل رفع القيود.

وأوضح البروفيسور خوسيه إم مارتن مورينو من جامعة فالنسيا في إسبانيا: «لا تؤثر سياسة المملكة المتحدة على مواطني المملكة المتحدة فحسب، بل تؤثر على العالم.. لا يمكننا أن نفهم سبب حدوث هذا».