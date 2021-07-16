أسعار ورق الحائط لتزيين المنازل.. تبدأ من 66 جنيها

يسعى البعض من حين لأخر إلى التجديد والتغيير بالمنزل، ويلجأ الكثيرون إلى ورق الحائط، الذي يعتبر من ضمن الأشياء التي لا غنى عنها في إضافة شكل ومنظر جميل للحوائط المنزلية، خاصة أنها تتطور باستمرار، لتتماشى مع الألوان الجديدة.

وتختلف ألوان ورق الحائط العادي ما بين البني، والبيج، واللبني، والرمادي، والأسود، والفضي، كما يوجد العديد من أشكال ورق الحائط، فيوجد ما هو برسم بارز، ومنها رسم عادي، ومنها ما هو ثلاثي الأبعاد.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالتغيير والتجديد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار ورق الحائط وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار ورق الحائط

يبلغ سعر ورق الحائط الرخامي اللزج رائع للجدران، وتجديد الأثاث، والأرفف، والخزائن، والأدراج، والأبواب، والمكاتب، أسود رخامي نحو 86 جنيها.

وسجل سعر ملصقات الحائط ثلاثية الأبعاد مقاومة للماء والصدمات مقاس 70*77 سم، 15 قطعة نحو 499 جنيها.

ويصل سعر ورق حائط رخامى عالى الجودة «5 متر*60 سم» ، أبيض أو رمادى إلى 80 جنيها.

ويبلغ سعر ورق حائط من أمانه استور أبيض تصميم عصري حجري 10 قطع مع قلم تاتش إضافي نحو 391 جنيها.

وسجل سعر ملصقات حائط حجري سميك ثلاثي الأبعاد ذاتي اللصق، أبيض نحو 73 جنيها.

سعر ورق حائط رخامى، ذاتى اللصق «5 متر*60 سم»، أسود بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر ملصقات ورق حائط شكل حجري سميك ثلاثي الأبعاد 70 * 70 سم إلى 66 جنيها.

وسجل سعر ملصقات الحائط ثلاثية الأبعاد مقاومة للماء والصدمات، 70*77 سم، أبيض نحو 41 جنيها.

ويبلغ سعر ورق الحائط الرخامي اللزج رائع للجدران، وتجديد الأثاث، والأرفف، والخزائن، والأدراج، والأبواب، والمكاتب، أسود رخامي نحو 96 جنيها.

ويصل سعر ورق لاصق ذاتي اللصق نحو 120 جنيها.

ويبلغ ورق حائط حجري سميك ثلاثي الأبعاد، لصق خلفي ذاتي، مقاس 70 *77 سم، 4 قطع نحو 189 جنيها.

ويبلغ سعر ملصقات الحائط ثلاثية الأبعاد مقاومة للماء والصدمات، 70*77 سم، 20 قطعة نحو 659 جنيها.

وسعر ملصقات حائط حجري سميك ثلاثي الأبعاد ذاتي اللصق، 4 قطعة وصل إلى 178 جنيها.

وسجل سعر ملصقات حائط حجري سميك ثلاثي الأبعاد ذاتي اللصق، 2 قطعه نحو 123 جنيها.