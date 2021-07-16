تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية

في الوقت الذي أعلن فيه المركز الفلكي السعودي أن وقفة عرفات ستكون في السعودية، وبالتبعية في كل البلدان العربية والإسلامية، يوم الإثنين 19 يوليو 2021، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية فلكياً سيكون الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجرياً، الموافق 20 يوليو 2021، فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية يحدد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة.

وأجازت المملكة العربية السعودية أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية:

وبالنظر لاتساع المملكة العربية السعودية وأنحاءها مترامية الأطراف، تختلف توقيتات موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية من محافظات إلى أخرى، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، وفيما يلي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من مدن السعودية:

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض: 5:36 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تبوك: 6:09 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدمام: 5:19 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الطائف:6:17 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في نجران: 5:59 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العلا: 6:07 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جدة: 6:11 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ينبع: 6:11 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القويعية: 5:43 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الظهران: 5:19 صباحًا

· موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القريات: 6:00 صباحا