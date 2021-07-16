شريف الإنجليزي لاعب «ناصر ملوي» بعد بتر قدمه: مليش رزق غير الكورة

إصابة أليمة تعرض لها شريف الإنجليزي، لاعب مركز شباب ناصر ملوي بالمنيا صاحب الـ31 عاما، تسببت في بتر قدمه، وتوديع الملاعب بعد ما يقرب من 16 عامًا، لم يجد لنفسه مصدرًا للرزق غيرها، وتنقل خلالها بين العديد من الفرق.

إصابة في مباراة كونت ورما في قدم الإنجليزي»

خلال مباراة بين ناصر ملوي وسمالوط على أرضها، ارتقى «الإنجليزي» في كرة عالية، وبعد أن لمست قدمه الأرض، شعر بصوت «طقطقة»، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن»، جعلته يشعر بالألم خلال الركض، ليبدأ في التوجه إلى أكثر من طبيب اختلفت تشخيصاتهم ما بين «قطع في الغضروف، التهابات في الأعصاب، خشونة».

وبعد توجه «الإنجليزي» إلى طبيب عظام شهير في «ملوي»، طلب منه أشعة رنين، بعد اكتشافه حدوث كسر في عظمة الشظية للاعب ونتج عنه ورم: «قالي الكسر لما لحم لوحده عمل ورم»، ومنه توجه لطبيب آخر في القاهرة، والذي أكد له حدوث ورم، وطلب سحب عينة منه لمعرفة ما إذا كان خبيث أم حميد.

تفشي الورم في قدم «الإنجليزي» أدى إلى البتر

تأكدت إصابة شريف الإنجليزي، بورم خبيث، ما جعل الطبيب يحوله إلى مستشفى قصر العيني، ودخل غرفة العمليات أمس الخميس، لإجراء جراحة تغيير مفصل، مع تنويه الطبيب أنه قد يلجأ لإزالة العصب في حالة تفشي الورم، بحسب حديث اللاعب، مضيفًا أنه خلال وجوده في غرفة العمليات أخبره الطبيب بأن الورم متفشي في الأعصاب، ومن الممكن أن يتفاقم على الجسم بأكلمه، ولا يوجد بديل سوى البتر.

7 ساعات في غرفة العلميات

«قولتله يا دكتور توكل على الله»، بهذه الكلمات رد «الإنجليزي» على الطبيب داخل غرفة العمليات، ليخبره بتقبل أمر بتر قدمه، بما أنه الحل الوحيد، ليظل في غرفة العمليات منذ الساعة 11 ظهرًَا إلى 6 مساءً، لتبتر قدمه من أسفل الركبة، ليودع بذلك الملاعب التي قضى بها نحو 16 عامًا، ما بين أندية ملوي، ألمونيوم نجع حمادي، منفلوط والقليوبية «ممتاز ب»، وأبو تيج.

لاعب ملوى: كنت بشتغل في قهوة بالإجازة

لم يعرف «الإنجليزي» مصدرًا للرزق ينفق منه على زوجته وطفلته صاحبة العام ونصف، سوى من خلال كرة القدم: «في الإجازة والأيام الفاضية من الماتشات كنت بروح أشتغل في قهوة»، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص وعدوه بتوفير طرف صناعي له، كما أن صاحب أحد الأندية قرر تعينه بالعلاقات العامة داخل النادي.