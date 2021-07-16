الطائرة الروسية المفقودة.. المسؤولون يصفون الحدث بـ«المعجزة»

قال مسؤولون روس، اليوم الجمعة، إن هناك «معجزة» حدثت، بعد أن عثروا على الطائرة الروسية المفقودة، والتي تبين أنها هبطت اضطراريًا في حقل بسيبيريا، ونجا كل من كانوا على متنها وعددهم 18 شخصًا، إذ أصيبوا بجروح وكدمات فقط، حسبما أعلنت وكالة فرس برس.

وأوضحت وزارة الطوارئ في روسيا، أنه تم العثور على الطائرة الروسية المفقودة، على ما يبدو بعد «هبوط صعب»، على بعد 155 كيلومترا «96 ميلا» من مهبط الطائرات في تومسك.

وأشار مسؤولون، إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك الطاقم الثلاثة، على قيد الحياة، وأن المسعفين وجدوا فقط كدامات في الركاب.

الطائرة الروسية المفقودة.. تراب داخل المقصورة

وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة الروسية المفقودة انقلبت رأسًا على عقب مع وجود تراب داخل المقصورة وتلف مقدمة الطائرة، وقال فاروخ حسنوف، وهو أحد طياري الطائرة، إن المحركين تعطلا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن طيار الطائرة الروسية المفقودة قوله: «لم يكن لدينا وقت للتفكير، كان علينا القيام بعملنا، كل شيء على ما يرام معنا، الجميع على قيد الحياة وبصحة جيدة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية».

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مسؤول محلي قوله إن 6 ركاب كانوا على متن الطائرة الروسية المفقودة رفضوا ركوب طائرة هليكوبتر من موقع التحطم إلى تومسك، وسيسافرون بدلا من ذلك بحافلة صغيرة.

طائرات الحقبة السوفيتية

يأتي الحادث بعد 10 أيام فقط من تحطم طائرة من طراز An-26 في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا كانوا على متنها.

تم تصنيع طائرات أنتونوف خلال الحقبة السوفيتية ولا تزال تستخدم في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق للنقل المدني والعسكري، إذ تعرضوا لعدد من الحوادث في السنوات الأخيرة.

بينما قال مصدر نقل محلي لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الطائرة صنعت عام 1989 واستخدمتها شركة الطيران الروسية إيروفلوت وفي قيرغيزستان السوفيتية السابقة.