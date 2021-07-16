رئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي: نؤهل الطلاب لنصرة الضحايا

أكد الدكتور خالد موسى توني، رئيس قسم القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي، أن كل مصري يعمل خارج مصر يحاول من مكانه إيصال رسالة ود وحب وود وسلام وتعاون بين كل المصريين والدول العربية ودول العالم، مؤكدًا: «مصر ولادة»، وأوضح أن الأكاديمية تستهدف أن يكون لدى الطالب الذي يتخرج منها القدرة على إدارة الأزمة الأمنية بشكل كامل حتى ينتصر للمجتمع والضحية.

وأضاف «توني»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «في المرحلة الجامعية يكون الطالب في مرحلة تكوين فكري ونفسي وثقافي وعلمي ومهني، وبالتالي فإننا نتعامل مع الطالب بأن المخزون الذي يحصل عليه في فترة تعليمه، سيكون هو الحصاد الذي سيحصده المجتمع بعد تخرجه من الأكاديمية».

الطلاب يتعلمون احترام الآخر وكيفية إدارة عمل مهني بقيم ومبادئ تنفع المجتمع

وتابع: «الطلاب هنا يحصلون على القيم والمبادئ الإنسانية ويتعلمون احترام الآخر وكيفية إدارة عمل مهني بقيم ومبادئ تعود بالنفع عليهم ومجتمعاتهم، حيث تستمر الدراسة هنا 4 سنوات، بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، وبعد التخرج يحصل الطالب على بكالوريوس في العلوم الجنائية والأمنية أو بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، ويبدأ حياته المهنية».

وواصل أن الدراسة في كلية الشرطة تختلف عن الدراسة في أي كلية أخرى، ولا ننظر إلى العمل الأمني بشكل عام على أنه عمل مهني يؤديه الشخص في مجال حكومي أو خاص، لكنه يكون صاحب رسالة متمثلة في حماية الأمن والأمان وتحقيق العدل، وبالتالي فإن الطالب –بعد تخرجه- يكون مؤهلا للتعامل بشكل راقٍ مع المشكلات التي يقابلها، ويكون لديه القدرة على إدارة الأزمة الأمنية بشكل كامل حتى ينتصر للمجتمع والضحية.

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي أحمد فايق، في أول حلقة من موسم البرنامج الحالي، أنه سيشهد تقديم عدد من الحلقات مع رموز مصرية حققت نجاحات كبيرة في دولة الإمارات، على غرار ما جرى في المواسم الماضية من البرنامج، التي شهدت تقديم عدد من النماذج المصرية الناجحة في إنجلترا واليابان.