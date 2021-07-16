مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط.. طوال أيام الأسبوع

متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.. يقع بالقرب من حصن بابليون، ويطل على بحيرة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في زيارة المتحف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة، عن مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، كي يستطيعوا زيارة المتحف خلال المواعيد المحددة له.

ويقع متحف الحضارة بالفسطاط على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر.

ويحتوي متحف الحضارة بالفسطاط على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.

ويضم المتحف مساحات مؤقتة واسعة للعرض، قاعة ومركز للتعليم والبحث، فضلا عن معرض متعلق بتطور مدينة القاهرة الجديدة.

وسيكون متحف الحضارة بالفسطاط بمثابة مكان لمجموعة متنوعة من المناسبات، بما في ذلك عرض الأفلام والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة الثقافية وسيستهدف الجماهير المحلية والوطنية والدولية.

مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط

مواعيد متحف الحضارة تبدأ من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، والجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ومن الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

أسعار تذاكر متحف الحضارة بالفسطاط

حددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، لتصل إلى 60 جنيها للمصريين والعرب، و30 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 للطالب الأجنبي.

وتماشيا مع أوضاع فيروس كورونا، وحرصا على تطبيق الاجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، سيقوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأعمال التعقيم والتطهير الدورية.