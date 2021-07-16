بعد أنباء وقف مسرحيته بسبب السياسة.. أشرف عبدالباقي يرد

رد الفنان أشرف عبدالباقي، على أخبار وقف مسرحيته الجديدة وغلق مسرحه، قائلا: «الخبر لطيف، واحنا طول الوقت بتطلع علينا إشاعات، وفيه إشاعات تبدو إنها حقيقية، وإشاعات مالهاش أساس من الصحة، واتقال إني بعرض مسرحية «ليلة العمر» وأنا أصلا مسمعتش عنها».

وأضاف «عبدالباقي»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة TeN الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة: «قالوا إن المسرحية اتلغت من الرقابة، عشان كلام أنا قولته جوه المسرحية، كلام إية؟ المسرحية معروض بقالها 3 سنين»، مضيفًا بسخرية: «هي مش بس مفيهاش سياسة، دي مفيهاش حاجة خالص».

وتابع: «هي مسرحية كوميدية ومتاخدة من إنجلترا وعاملين أحداثها في الثلاثينيات، باللبس والشكل والكلام، ومحدش بيقول أي كلام في السياسة، والكلام ده مش حقيقي، والدليل على هذا إني لسه عارض المسرحية امبارح، وفيه حجوزات كتير للمسرحية».

وأشار «عبد الباقي» إلى أن الإنسان لو ركز في الشائعات لن يجد وقتًا للعمل، والشائعات لا تستغرق وقتًا وتسقط، واعتدنا على الشائعات، موضحًا أن مسرحه في الساحل الشمالي يساهم في توفير فرص عمل لـ150 شخصا يعولون أسرهم، ما بين العمال والممثلين، والكافيتريا، والحدادين، والنجارين، وجميعهم لا يحصلون على أجر متساو، ولكنهم جميعًا يتمنون الاستمرار في العمل.

ولفت إلى أن الممثلين الصغار «بيمشوا حالهم اليوم بيومه، ولو معرضش في يوم بتحصل معاه مشكلة، ولذلك يتمنى الجميع أن تستمر المسرحية في العرض»، مشددًا على أن افتتاح المناطق الجديدة مثل الساحل والعلمين وغيرها تعود فوائدها بشكل غير مباشر على الجميع.

هذا، وافتتح الفنان أشرف عبدالباقي، منذ أسابيع «مسرح الساحل» بعرض مسرحيته «كلها غلط»، وهي رواية كوميدية إنجليزية، تم تمصيرها وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields، ومن بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضها طوال 3 أشهر الصيف المقبل.