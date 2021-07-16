مفيد عاشور: أحمد زكي أشاد بي ومحمود ياسين نصحني بتحسين علاقتي بالجميع

روى الفنان مفيد عاشور، موقفًا مهمًا له في حياته المهنية حدث مع الفنان أحمد زكي، خلال تصوير فيلم «الهروب»، مشددًا على أنه كان يؤدي دور ضابط، وفي أحد المشاهد تأثر أثناء التمثيل، ورأى هذا المشهد الفنان أحمد زكي، فأرسل لطلبه، وسأله: «هل أنت طالب في المعهد؟» وعندما علم أنه طالب في المعهد، مدحه وأشاد به وشكر في الأداء الذي قدم به هذا الدور.

موقف مع الفنان محمود ياسين

وأضاف «عاشور» في لقاء مع برنامج «المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة TeN الفضائية، أن هناك موقف آخر حدث له مع الفنان محمود ياسين، أثناء عملهما معًا في فيلم «ثلاثة على مائدة الدم»، موضحًا أن الفنان محمود ياسين نصحه في بداية حياته بأن تكون علاقته جيدة بكل الموجودين في الاستديو من عامل البوابة حتي المخرج، لأن رد فعل العمل سيخرج منهم.

أعمال خالدة في الدراما

وأشار إلى وجود العديد من الأعمال الخالدة في الدراما والسينما المصرية، ومنها الشهد والدموع، وضمير أبلة حكمت ورأفت الهجان، وزيزينا، وحسن أرابيسك، مشددًا على أن الأعمال التي فيها صدق تخرج بشكل رائع، وكلما كان الإبداع صادقا كلما كان رائعا.

أداء دور طه حسين

ولفت إلى أنه عندما طُلب منه أداء دور طه حسين، قلق كثيرًا لأن هناك شخصيات كبيرة جسدت ذلك الدور منهم أحمد زكي، والفنان محمود ياسين، ولكن النقاد أشادوا بدوره موضحًا: «كنت بعمل بطولة في المسرح القومي بشخصية طه حسين والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ جه اتفرج على المسرحية وطلب مني أعمل مشهد طه حسين في أحد المسلسلات».