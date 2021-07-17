لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط تقديم الثانوية العامة 2021

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي، والذي بدأ يوم الخميس 15 يوليو ويستمر لمدة شهر، وحددت وزارة التربية والتعليم هذا الرابط للتقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم التقديم وفقا للحد الأدنى للتنسيق الذي أعلنته مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ميكنة جميع الخدمات التعليمية، وتسهيلاً على الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي، وذلك من خلال رابط التنسيق بموقع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت الوزارة، أنه بعد فتح الرابط يبدأ الطالب في تدوين بياناته واختيار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها، لافتة إلى أن الإدارات التعليمية ستعلن موعد استلام المدارس لملفات التقديم.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يحق التقديم للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر، بالمدارس التي يرغبون في الالتحاق بها على مستوى المحافظة بنسبة 20%.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حالة عدم تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب يمكن الحصول عليهم من خلال هذا الرابط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021:

- الدخول على رابط التقديم من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3- الضغط على تسجيل الدخول.

4- كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

5- الضغط على زر الدخول إلى التنسيق.

6- يضغط الطالب على زر المزيد لإظهار جميع المعلومات عن الثانوية العامة.

7- خريطة التنسيق والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة.

8- يضغط الطالب على زر إملاء الرغبات.

9- الدخول إلى صفحة تقديم الرغبات والتي تشمل نوع التعليم طبقا لما هو متاح للطالب بحسب درجة الطالب.

10- الضغط على زر مراجعة الرغبات، والدخول على صفحة مراجعة الرغبات ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.