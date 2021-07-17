مستشفى جامعة سوهاج الجديد يستعد للتشغيل بـ45 عناية مركزة و4 غرف عمليات

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، استعداداً للافتتاح التجريبي في القريب العاجل، يصاحبه الدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد القائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد، والدكتور أحمد مختار مدير وحدة الباكس والتشخيص بالأشعة عن بعد.

وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة المبنى العلاجي، إضافة إلى المباني الخدمية مثل محطة المولدات، ومحطة المياه ومحطة الغازات الطبية، مؤكداً أن المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للجامعة لما تقدمه من خدمة مجتمعية صحية للمرضى وذويهم، كما تعد أيضاً إضافة للمنظومة الصحية بشكل عام، حيث تم إنشاؤها على مساحة 26 ألف و500 متر مربع، بطاقة إستيعابية تصل إلى 286 سرير لخدمة أهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن المبني العلاجي يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، حيث تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات بجميع الطوابق المخصصة للعيادات الخارجية، أما الطابقين الثالث والرابع علوي تم تخصيصهم لغرف العمليات والإقامة المرضي، مشيراً إلى الانتهاء أيضا من أعمال التشطيبات بشكل نهائي بالمبنى التعليمي الذي يسع لــ 500 طالب، لافتاً إلى أنه قريباً سيتم فرش الأثاثات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.

وأشار الدكتور مصطفي هريدي، أن المستشفي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة المواكبة للتحول الرقمي، والتى تتميز بقدرتها علي معرفة الأمراض الحديثة فى جميع التخصصات، مضيفا أن المستشفي تضم 45 عناية مركزة، و37 محضنًا للأطفال، و32 وحدة غسيل كلوي، وأيضًا وحدة إنعاش قلبي ورئوي، إلى جانب 8 غرف عمليات طوارئ، و4 غرف عمليات جراحة مناظير، إضافة إلى غرفتين مناظير باطنة وقاعة جيم رياضي.