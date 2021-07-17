نجوم الفن يدعمون الأهلي في نهائي أفريقيا.. وحكيم: منمتش من إمبارح

قال الفنان حكيم، إنه ينتظر بفارغ الصبر مباراة الأهلى التي تقام مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات قليلة من إحياء حفله الغنائي بالساحل الشمالي.

حكيم عقب إحياءه حفلا في الساحل: مش هنام ومستني مباراة الأهلي

وكتب الفنان حكيم، عبر حسابه بموقع «فيسبوك» قائلا: أنا خلصت الحفلة إمبارح في الساحل ومنمتش لحد دلوقتي ومستني نتيجة ماتش الأهلي، ربنا يوفقهم ويفرحونا النهاردة.

وقدم الفنان حكيم، خلال الحفل الغنائي الذي أحياه في الساحل الشمالي مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عددا كبيرا من الأغنيات الجديدة والقديمة، وسط تفاعل الجمهور، الذي ظل يردد معه الأغنيات ويرقصون على نغماتها.

يا رب ????#العاشره_ممكن — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) July 17, 2021

أحمد السعدني عن الأهلي: يارب العاشرة

كما دعمّ الفنان أحمد السعدني، فريق النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» معلقًا بقوله: يارب، العاشرة ممكن.

أتمنى وصول الكلمتين دول للفريق.

لتوقع الجميع أن يلعب كايزربأسلوب دفاعي.. هناك احتمال أن يباغت مدربهم الأهلي بهجوم مفاجئ وسريع في الدقائق الأولى.

على دفاعنا أن يكون في قمة اليقظةوالجاهزية بمجرد إطلاق الصفارة.

وكذلك الخط الهجومي لاستقبال تمريرة طويلة في وجود مساحات وتسجيل هدف مبكر. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 17, 2021

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للنادي الأهلي: خلي بالكم

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع «تويتر»: أتمنى وصول الكلمتين دول للفريق لتوقع الجميع أن يلعب كايزر بأسلوب دفاعي، هناك احتمال أن يباغت مدربهم الأهلي بهجوم مفاجئ وسريع في الدقائق الأولى.

وتابع: على دفاعنا أن يكون في قمة اليقظة والجاهزية بمجرد إطلاق الصفارة، وكذلك الخط الهجومي لاستقبال تمريرة طويلة في وجود مساحات وتسجيل هدف مبكر.