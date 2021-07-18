في الذكرى الـ67.. قصة رهبنة البابا شنودة باسم «أنطونيوس السرياني»

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الذكرى الـ67 لرهبنة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 في تعداد بطاركة الكرازة المرقسية، عام 1954 بدير السريان بوادي النطرون.

قصة رهبنة البابا شنودة

ففي مثل هذا اليوم 18 يوليو 1954، تم سيامة «نظير جيد» راهبا في دير السريان باسم الراهب «أنطونيوس السرياني» في عهد البابا يوساب، البطريرك الـ115 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقبل أن يصبح الأنبا شنودة أسقف التعليم والمعاهد الدينية في عهد البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وليخلفه على الكرسي البابوي عام 1971 ويحمل اسم البابا شنودة الثالث.

من هو البابا شنودة؟

والبابا شنودة ولد في قرية سلام بمحافظة أسيوط عام 1923، وتخرج من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، بعد أن تخصص في دراسة التاريخ وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947، بالتزامن مع التحاقه بالكلية الإكليركية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعمل مدرسا للغة الإنجليزية وحضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذاً وأستاذاً في نفس الكلية في الوقت نفسه.

والبابا شنودة الذي كان خادما بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة في حي شبرا بالقاهرة وطالبا بمدارس الأحد، ثم خادما بكنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات، رسم راهبا باسم أنطونيوس السرياني في يوليو 1954، وقال إنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن عام 1956 إلى عام 1962، عاش في مغارة تبعد حوالي سبعة أميال عن مبني الدير، مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

أمضى عشر سنوات في الدير دون أن يغادره، وعمل سكرتيرا خاصا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي، وذلك في عام 1962، وعندما توفي البابا كيرلس السادس في عام 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد وتوج البابا شنودة الثالث في هذا العام.