«المصنفات» تحرر محاضر ضد أحمد شيبة وراقصات أجنبيات بالساحل الشمالي

حرر جهاز الرقابة على المنصفات الفنية، الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل، ومدير تفتيشه أسامة عبدالجواد، خلال الساعات الماضية، عددًا من المحاضر ضد نوادٍ ليلية وشواطئ صيفية، بسبب إقامتها حفلات غنائية وراقصة، بدون تراخيص، واستخدام راقصات بدون حصولهن على تراخيص مزاولة المهنة.

الرقابة على المصنفات تحرر محضرًا بسبب راقصة إيطالية

وحرر مفتش مأمور الضبط في جهاز الرقابة على المصنفات إيهاب شعبان، المحضر رقم 1108 لعام 2021 في الساحل الشمالي بمطروح، ضد ياسر سليم، صاحب ديسكو، لإقامته حفلًا غنائيًا راقصًا بدون تراخيص، حيث لم يقدم صاحبه، أي تراخيص لإقامة الحفل أو للفنان أحمد شبية، مغني الحفل، الذي حرر ضده أيضا محضرا.

كما اتهم مفتش الرقابة، منظم الحفل، بتقديم وصلة رقص لراقصة تقوم بأداء حركات تثير الغزائز، وترتدي بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وهي «نجلا فيريرا رابي» برازيلية الجنسية.

الرقابة على المصنفات توقف حفلا غنائيا بسبب «دي جي» بدون ترخيص

وحرر الجهاز المحضر رقم 1103 لعام 2021 ضد محمد عبدالعزيز، صاحب كافيتيريا «جوبا»، بمحافظة مطروح، بسبب إقامة حفل غنائي بدون تراخيص، والسماح لراقصة إيطالية تدعى «فرانشيسكا لومباردو» بالرقص بدون ترخيص من وزارة القوى العامة، وتشغيل «دي جي» بدون الحصول على ترخيص من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

كما حرر مفتش الرقابة محضرًا ضد شاطئ «وايت بيتش» بمارينا 5، بسبب وجود راقصة أجنبية، برازيلية الجنسية، تدعى ليدينا اليساندرا، لا تحمل أي ترخيص، والموقع نفسه لا يحمل ترخيص.

كما حرر المحضر رقم 1107، ضد أحمد عباس، المدير المسؤول عن قرية في «جولف بورتو» بمرسى مطروح بسبب إقامته حفلا غنائيا بدون ترخيص وتشغيله «دي جي» بدون ترخيص.