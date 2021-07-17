ضبط 70 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر بكفر الشيخ

ضبطت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 70 كيلوجرام من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومعروضة للبيع لدى 3 محلات لبيع اللحوم بدائرة مركز بيلا.

وفي إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ لعيد الأضحى المبارك، وجه المحافظ اللواء جمال نور الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أيمن عبد اللاه، ووكيل وزارة التموين، عماد حبيب، بشن حملات رقابية مشتركة على مجازر الدواجن ومحلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصةً مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع المحافظة، حملة مكبرة للمرور علي الأسواق ومحلات الجزارة بدائرة مركز بيلا، وذلك بإشراف الدكتور علاء البنا، مدير عام المجازر والصحة العامة بكفر الشيخ، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والصحة العامة بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مجلس مركز ومدينة بيلا، ورعاية الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، وعبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

تمكنت الحملة من ضبط 70 كيلوجرام لحوم بلدية، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومعروضة للبيع في 3 محلات لبيع اللحوم، عقب المرور علي محلات الجزارة الواقعة بنطاق «بندر بيلا»، وقرى «الشرقاوية والهمة وأبو بدوي وحازق والحوة وخاطر والترزي وسريوة الكبرى والصغرى والمنشية والجرايدة»، وجرى التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحررت محاضر جنح أمن دولة طوارئ للمحال المخالفة.

كما تبين للحملة التزام عدد كبير من محلات الجزارة بالذبح داخل المجازر الحكومية، وجرى التنبيه على جميع محلات الجزارة بالذبح داخل المجازر الحكومية، وذلك حتى يتم الكشف عليها بمعرفة أطباء متخصصين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة عبد الله عباس، رئيس الرقابة التموينية ببيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، والسيد نجم، مفتش تموين بيلا، ورفعت رشوان، من إدارة تموين بيلا.