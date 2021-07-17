«الأهلي المصري» يحصل على شهادة «ISO» من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية

نجح البنك الأهلى المصرى فى الاحتفاظ للعام الثالث على التوالى بشهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2012 من المعهد البريطانى للمواصفات القياسية، حيث يعد أول بنك فى مصر يحصل على إعادة إصدار لدورة ثالثة لهذه الشهادة التى يمنحها المعهد البريطانى للمواصفات القياسية والذى يعد من أهم الجهات المشهود لها دولياً التى تلعب دوراً مهماً فى وضع المواصفات العالمية المعترف بها فى هذا المجال.

وشملت الشهادة هذا العام عدداً أكبر من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق فى ظل تبنى إدارة البنك الأهلى المصرى منظومة عمل متكاملة فى مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءاً من عمليات التحليل والقياس، مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات بكل أنواعها، مما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال بالبنك دون أى تعطيل أو عرقلة لسير العمل وبالكفاءة المطلوبة.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إعادة إصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على التعامل مع المخاطر والتحديات التى يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات التى تشهدها المؤسسات المالية والتى على رأسها تفشى فيروس كورونا، إلا أن تبنى البنك مجموعة من الحلول البديلة والمستحدثة ضمن خطط إدارة الأزمات كحلول العمل عن بعد، وتكوين فرق عمل بديلة، وتجهيز مقرات احتياطية بخلاف المقرات البديلة الرئيسية، وغيرها من الحلول بخلاف الحلول التقليدية، أسهم بشكل كبير فى تحقيق مفهوم المرونة التشغيلية ومن ثم تحقيق البنك أهدافه الاستراتيجية تأكيداً على نجاحه وفاعليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية.

وأضاف أن تلك الشهادة تأتى فى إطار التزام البنك بتعليمات ومتطلبات الهيئات العالمية للمواصفات القياسية فى هذا المجال وانعكاساً لريادة وكفاءة البنك وفاعليته فى إدارة عملياته وتقديم كل الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة، بما يخدم ويحمى الاقتصاد القومى ويحقق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأعربت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازها بإعادة إصدار شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2012، مشيرة إلى أن تلك الشهادة الدولية تؤكد مدى استمرارية قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقاً لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة أنشطة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر فى حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر وإجراء كل الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك فى كل الظروف، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى هذا الصدد.

وأكدت أن البنك الأهلى المصرى دائماً ما يحرص على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال وتحسين القدرة على العمل خلال المواقف الصعبة، والحد من حدوث اضطرابات تشغيلية والاستمرار فى توفير كل خدمات البنك للعملاء مع الالتزام بتقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء.

وأضافت أن إعادة إصدار شهادة الجودة قد جاء نتيجة لجهود المتابعة والمراقبة والتحديث المستمر لنظام استمرارية الأعمال بما يضمن تحقيق المرونة التشغيلية وارتفاع معدلات الأداء، كما أن هذا التجديد لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف خطوط الأعمال بالبنك لضمان التأكد من تنفيذ كل الإجراءات والتدابير التى تضمن استمرارية الأعمال.