«البنك الأهلي» يتعاون مع «القابضة لمياه الشرب والصرف» لتمويل تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع

وقّع البنك الأهلى المصرى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وذلك بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

وقال هشام عكاشة إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالى، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصرى، والتى تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضاً مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوى للبنك الأهلى المصرى فى خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة «حياة كريمة» التى توجه لها الدولة جميع إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصرى وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومد وصلات مياه وصرف صحى للأماكن الأكثر احتياجاً، وذلك استمراراً للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلى المصرى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعرب ممدوح رسلان عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مؤكداً أن الشركة تولى اهتماماً بتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن الاتفاقية تأتى تماشياً مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنوياً كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئاً على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يسهم أيضاً فى توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.

وأضاف «سوس» أن مدة التمويل متاحة بحد أقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزى وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، مشيراً إلى أن تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.

ولفت إلى أن تلك الشراكة تأتى امتداداً لدور البنك الأهلى المصرى فى تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالى الحدود الائتمانية الممنوحة إلى ما يقرب من 2.7 مليار جنيه تم منحها لعدد 1.7 مليون عميل، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى تدعمه الدولة والذى بدأ منذ أبريل الماضى ووصل إجمالى محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 ملايين جنيه تم منحها لعدد 902 عميل.

«الأهلي فاروس» مستشاراً مالياً فى صفقة استحواذ «السويدي إلكتريك» على «العالمية للكابلات»

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الأهلى فاروس المملوكة لشركة الأهلى كابيتال القابضة - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى والمستشار المالى الحصرى لشركة تكنولوجيا الكابلات للاستثمار القابضة، عن توقيع عقد صفقة بيع بنسبة 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات إلى شركة السويدى إلكتريك مقابل 410 ملايين جنيه.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال القابضة، إن هذه الصفقة تأتى استمراراً لدور البنك الأهلى المصرى وشركاته فى تقديم جميع خدمات الاستثمار والاستشارات لعملائه.

وأكد على الدور الفعّال الذى تلعبه شركة الأهلى فاروس فى توفير هذه الخدمات المتميزة، سواء من خلال شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أو من خلال شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، التى احتلت المركز الأول ضمن شركات تداول الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجارى.

ومن جانبه أعرب أحمد سالم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار المملوكة للأهلى كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل الشركة العالمية للكابلات لما أبدوه من احترافية وكفاءة، وعن الدور الحيوى لشركة الأهلى للاستشارات وخدمات الاستثمار فى تقديم خدماتها بشكل موسع كمنصة متكاملة لتقديم كل خدمات بنوك الاستثمار فى السوق المصرية من خلال شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات وشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية (التى تدير أصولاً قيمتها تزيد على 38 مليار جنيه).

وفى ذات السياق توجه غسان البلبل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الكابلات العالمية بالشكر إلى فريق عمل شركة الأهلى فاروس على القيمة المضافة والمجهود المثمر الذى أدى إلى نجاح الصفقة، مما يعد نقلة نوعية لحجم عملياتها فى مصر وذلك لما يقدمه البنك من دعم للاقتصاد القومى.

ومن جانبه أوضح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أن إتمام توقيع عقد صفقة بيع أسهم الشركة العالمية للكابلات لمجموعة السويدى إلكتريك يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين، موضحاً أن الشركة العالمية للكابلات تعد شركة رائدة حققت نمواً ثابتاً عبر السنوات الماضية بفضل إدارتها القوية، مضيفاً أن هذه الصفقة توضح جاذبية سوق الكابلات المصرية وتؤكد ثقة المستثمر المصرى فى المضى قدماً فى خطة الاستثمار.