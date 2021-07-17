«الأهلي المصري» يسلم جوائز الفائزين في الحملة الترويجية لـ«ميزة».. ويطلق أول حساب فائدة يومية مرتبط بـ«CONIA»

أطلق البنك الأهلى المصرى منتجاً جديداً باسم «الحساب الجارى فايدة بلس» كأول منتج مرتبط بمؤشر «CONIA»، استمراراً لسعى البنك الأهلى لتقديم منتجات مميزة وأكثر ابتكاراً لعملائه، وسعياً لجذب عملاء جدد من الأفراد الطبيعيين وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إطلاق هذا المنتج يأتى ضمن استراتيجية البنك التى تهدف إلى التحديث المستمر لمنتجاته ومواكبة التطورات التى تشهدها السوق المصرفية من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائه ولجذب مزيد من العملاء الجدد المرتقبين من خلال توفير مزيد من المنتجات ذات القيمة التنافسية المرتفعة سعياً للوصول لكل الشرائح وتلبية احتياجاتهم ودعماً من البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما تمثله تلك المشروعات من دور حيوى فى سد احتياجات السوق المحلية ودعم الشمول المالى كإحدى استراتيجيات الدولة والبنك المركزى.

وأضاف أن البنك الأهلى يعد من أول البنوك فى الاستخدام الفعلى لمؤشر CONIA المستحدث فى منتجات الحسابات لديه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق ذلك المنتج نجاحاً كبيراً فى حجم المعاملات، وهو ما يأتى بعد دراسة احتياجات عملائه واستناداً لتغيرات السوق المصرفية بما يحقق التيسير على العملاء فى الحصول على خدماتهم المصرفية بأعلى جودة وكفاءة.

ومن جانبه أضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن حساب «فايدة بلس» الذى يتيحه البنك بالجنيه المصرى يوفر للعملاء أسلوباً أمثل يضمن سهولة استخدام السيولة النقدية لديهم، بالإضافة إلى الحصول على فائدة يومية وإضافتها شهرياً عن طريق تحديد الفائدة التى يتم احتسابها من خلال المؤشر المستحدث من جانب البنك المركزى «CONIA»، حيث تم تطوير ذلك المؤشر من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرى Money Market Contact Group، التى تضم البنك المركزى المصرى وبنوكاً تجارية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ليدعم عملية تطوير وإتاحة أوسع لعدد من المنتجات المالية للمشاركين فى القطاع المالى وتحسين سوق النقد والمشتقات.

وأوضح أن الحساب الجديد يتيح إمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الإنترنت البنكى، وكذا الحصول على دفتر شيكات بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى يعد هو أول البنوك فى الاستخدام الفعلى لمؤشر الـCONIA المستحدث فى منتجات الحسابات لديه، متوقعاً تحقيق المنتج طفرة فى حجم المعاملات.

وقالت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن حساب «فايدة بلس» هو أحد توجهات البنك الأهلى المصرى لاستحداث منتجات استثمارية مرتبطة بالمؤشرات «Index Linked Products» وذلك لمواكبة التطور فى القطاع المصرفى مع تقديم أكثر المنتجات ابتكاراً لعملاء البنك إلى جانب المنتجات التقليدية المقدمة بالسوق.

وأضافت أن الحساب يُمكن العملاء من استخدام السيولة النقدية المتوافرة فى حساباتهم حتى على المدى القصير من خلال احتساب فائدة على تلك السيولة بشكل يومى، وهو ما يعنى استثمار تلك السيولة النقدية بأعلى قدر ممكن، بالإضافة إلى المميزات الأخرى المتاحة على الحساب كإمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الإنترنت البنكى، وكذا الحصول على دفتر شيكات وإصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، وذلك بهدف توفير مزيد من الخدمات والسهولة فى المعاملات البنكية والوصول لكل الشرائح خاصة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة لتشجيعهم على الدخول فى المنظومة المصرفية تحقيقاً للشمول المالى.

البنك الأهلي يتيح خدمة التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» ضمن خطته التوسعية في المنتجات الإلكترونية

وفى نفس السياق، أطلق البنك الأهلى المصرى خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظى إلى البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك ATMs.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك الخدمة تأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تستهدف التطوير والتحديث المستمر لخدماته من خلال تطبيق أحدث التقنيات لتقديم باقة مبتكرة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تُسهم فى إحداث تغيير جذرى للنمط التقليدى للمعاملات المصرفية اليومية، وهى الاستراتيجية التى تؤكد مبدأ أن «العميل هو المحور الرئيسى لاهتمامات البنك».

وأكد سعى البنك الدائم إلى تطوير منتجاته الرقمية وقنواته المصرفية البديلة سعياً لتعزيز التحول الرقمى، لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية وجذب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب التى تستخدم التكنولوجيا فى تسيير أمور حياتها تدعيماً للشمول المالى وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، مستفيداً بذلك من إمكاناته الفنية والتكنولوجية والبشرية المتميزة، وإتاحة أكثر من 5 آلاف ماكينة صراف آلى خاصة بالبنك.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الخدمة تستهدف بشكل كبير تقليل تداول النقدية ودعم التوجه العام للدولة نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال استبدال المعاملات النقدية بالحلول الإلكترونية التى يتم تقديمها للعملاء، مشيرة إلى أن استراتيجية البنك نحو التحول الرقمى تأتى تماشياً مع دور البنك فى رفع الوعى لدى عملائه بأهمية هذا التحول وجدوى التعامل بالوسائل الرقمية والإلكترونية فى كل تعاملاتهم المصرفية، الذى بدوره سوف ينعكس إيجاباً على الاتجاه الداعم لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال القنوات البديلة عن تقديم ذات الخدمات من خلال الفروع التقليدية.

وأكدت أن ما يقدمه البنك من تطوير لخدماته يأتى فى ظل المتابعة الدائمة ودراسة المتغيرات التى تحدث بالسوق المصرفية وحرصه الدائم على مراجعة وإعادة تقييم الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف الآلى لتحقيق أقصى استفادة منها وليتم تفعيل خاصية تغذية البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال خدمة الأهلى نت خلال الشهور القادمة.

ومن جانبه أشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى لمجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن خدمة التحويل اللحظى إلى البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال الصراف الآلى ستتيح التحويل من حساب العميل باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة المدفوعة مقدماً إلى بطاقة أخرى مدفوعة مقدماً مصدرة من البنك الأهلى المصرى وذلك كمرحلة أولى، باستخدام رقم البطاقة المدفوعة مقدماً والمراد التحويل إليها، على أن تتم خلال المراحل التالية إضافة أنواع جديدة من البطاقات المصرفية.

وأوضح أن عملية التحويل تتم فى ذات اللحظة وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإجراء عملية التحويل أو الإيداع بالبطاقة المدفوعة مقدماً بدلاً من التنفيذ من خلال الفروع.

من ناحية أخرى، قام كريم سوس، بتسليم 150 دراجة هوائية لعملاء البنك الفائزين فى المرحلة الأولى فى الحملة الترويجية لبطاقات «ميزة» التى أطلقها البنك فى مايو الماضى والتى يبلغ إجمالى عدد جوائزها 600 دراجة هوائية بواقع 150 فائزاً كل 3 شهور حتى نهاية أبريل 2022، حيث أظهرت نتائج السحب فوز عملاء من مختلف محافظات مصر، فيما يعكس التنوع فى مختلف عملاء بنك أهل مصر.

وأكد «سوس» أن تلك المبادرة تستهدف تشجيع التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية الجديدة «ميزة» فى المشتريات والتعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة وتقليل التعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزى فى التوسع فى تعميم تلك القنوات البديلة من خلال مبادرات البنك المركزى الأخيرة.

وأضاف أن البنك الأهلى يضع نصب أعينه التيسير على عملائه فى إجراء معاملاتهم بما يجذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع المصرفى تعزيزاً للشمول المالى، وهو ما يدفع البنك نحو طرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة.

وأضافت هالة حلمى أن نتائج الحملة الترويجية أسفرت عن تحقيق معدلات نمو فى إجمالى قيمة استخدامات حاملى بطاقات ميزة فى المشتريات وسداد المدفوعات غير الحكومية الذى وصل إلى 21% كما حققت عدد المعاملات لهذه الاستخدامات نمواً قدره 26% خلال الفترة الأولى من تطبيق الحملة.